Гроза и шквалистый ветер будут бушевать в Самарской области 22 августа

Гроза будет в некоторых районах области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ночью и днем 22 августа 2023 года будет бушевать непогода. Но не везде, а только местами. Синоптики обещают грозу, сильный ветер и ливень, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра (порывы 15-20 метров в секунду), днем местами сильный дождь, - говорится в сообщении.

Напомним, на смену жаре в регион придет похолодание. В ближайшие дни синоптики обещают днем +18… +23, а 26 августа и вовсе +15… 20.