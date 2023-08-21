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НовостиОбщество21 августа 2023 14:04

Гроза и шквалистый ветер будут бушевать в Самарской области 22 августа

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Гроза будет в некоторых районах области.

Гроза будет в некоторых районах области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ночью и днем 22 августа 2023 года будет бушевать непогода. Но не везде, а только местами. Синоптики обещают грозу, сильный ветер и ливень, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра (порывы 15-20 метров в секунду), днем местами сильный дождь, - говорится в сообщении.

Напомним, на смену жаре в регион придет похолодание. В ближайшие дни синоптики обещают днем +18… +23, а 26 августа и вовсе +15… 20.