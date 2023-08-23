В Самаре на форуме «Сообщество» обсудят вопросы контроля за капремонтом школ

Форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет в Самаре 29-30 августа 2023 года

В Самаре состоится круглый стол в рамках форума «Сообщество», который пройдет 29-30 августа 2023 года. На нем рассмотрят лучшие практики организации капитального ремонта школ и возможное участие вузов и гражданских активистов в разработке проектов. Об этом сообщили представители региональной Общественной палаты.

Предметом обсуждения в первую очередь станет программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». Она осуществляется в рамках государственной проекта «Развитие образования», инициированного президентом России. Он дал поручение обеспечить участие обучающихся, их родителей, преподавателей в обсуждении решений по капремонту школ. Итогом совместной работы должно стать создание комфортной и безопасной образовательной среды, которая мотивирует детей учиться и развивать свои таланты.

Напомним, в начале этой недели губернатор провел традиционное оперативное совещание. В ходе него руководители министерств, ведомств, главы городов и районов обсудили одну из главных тем – подготовку школ к новому учебному году. За лето отремонтировали несколько учебных заведений. Работы проводились под контролем общественности.

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