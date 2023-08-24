В Самаре нельзя будет проехать по улице Алексея Толстого с 25 до 28 августа

Ограничение повлияет и на работу общественного транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 05:00 25 августа до 05:00 28 августа временно ограничат движение транспорта по улице Алексея Толстого. Проехать нельзя будет на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской.

— Ограничение вводится в связи с необходимостью проведения работ по перевооружению инженерных коммуникаций. Приносим извинения за доставленные временные неудобства, — сообщили в городской администрации.

Это повлияет и на работу общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов №№ 5д, 11, 24, 37, 47, 48д, 61, 80 будут ходить по скорректированным схемам. А у троллейбуса № 6 «Губернский рынок – ул. Грозненская» сократят маршрут движения до площади Революции.

Напомним, в Самаре ограничили также движение транспорта по улице Гаражной. С 25 по 29 августа проезд будет запрещен Самаре из-за технического перевооружения теплотрассы.

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