В Самаре перекроют участок по ул. Шостаковича из-за концерта 25 августа

Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты. Фото: t.me/vecheraodo
В пятницу, 25 августа, в Самаре с 17:00 до 20:00 временно ограничат движение транспорта по улице Шостаковича. Ограничение коснется участка от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Об этом сообщили в городской администрации.
Таким образом обеспечивают безопасность проведения культурно-массового мероприятия «Летние вечера духовой музыки». Также на участке с 10:00 до 20:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.
Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты. Напомним, в Самаре 25 августа пройдет финальный концерт «Летних вечеров духовой музыки». Военные духовые оркестры выступят у памятника Александрийским гусарам.
Для финального вечера организаторы мероприятия подготовили особую программу концерта с элементами плац-парада. В этот день для горожан выступят сразу четыре оркестра.
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