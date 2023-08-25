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НовостиОбщество25 августа 2023 3:57

В Самаре перекроют участок по ул. Шостаковича из-за концерта 25 августа

Из-за финального концерта «Летних вечеров духовой музыки» в Самаре ограничили движение транспорта
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты. Фото: t.me/vecheraodo

Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты. Фото: t.me/vecheraodo

В пятницу, 25 августа, в Самаре с 17:00 до 20:00 временно ограничат движение транспорта по улице Шостаковича. Ограничение коснется участка от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Об этом сообщили в городской администрации.

Таким образом обеспечивают безопасность проведения культурно-массового мероприятия «Летние вечера духовой музыки». Также на участке с 10:00 до 20:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Самарцев просят заблаговременно планировать свои маршруты. Напомним, в Самаре 25 августа пройдет финальный концерт «Летних вечеров духовой музыки». Военные духовые оркестры выступят у памятника Александрийским гусарам.

Для финального вечера организаторы мероприятия подготовили особую программу концерта с элементами плац-парада. В этот день для горожан выступят сразу четыре оркестра.

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