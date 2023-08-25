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НовостиОбщество25 августа 2023 11:31

Лестничные сходы вестибюля станции метро «Гагаринская» отремонтируют в Самаре

В Самаре ищут подрядчика для устройства наземных крытых павильонов, ремонту и оснащению лестничных сходов станции метро
Ирина СИНЕГУБОВА
На необходимые услуги готовы выделить почти 2,5 миллиона рублей.

На необходимые услуги готовы выделить почти 2,5 миллиона рублей.

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре объявили торги на разработку проектно-сметной документации по устройству наземных крытых павильонов, ремонту и оснащению оборудованием лестничных сходов № 3 и № 4 вестибюля № 2 станции метро «Гагаринская». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Самарский метрополитен. На необходимые услуги готовы выделить почти 2,5 миллиона рублей. Так, начальная цена контракта составляет 2 437 944 рублей. Объявление было размещено 25 августа, окончание подачи заявок запланировано на 4 сентября, а победителя выберут 6 сентября.

Подрядчик должен будет разработать не менее трех вариантов эскизов павильонов над сходами и архитектурных решений отделки. Выполнить условия контракта нужно с 20 сентября по 15 ноября 2023 года.

Напомним, в марте 2022 года в Самаре закрывали вестибюль № 1 на станции метро «Гагаринская». Вход около улицы Революционной капитально ремонтировали, в том числе там обновляли эскалаторы.

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