В Самаре на форуме «Сообщество» обсудят национальную культурную политику

Участники мероприятия поговорят о кадровой укомплектованности учреждений культуры малых городов и муниципальных районов.

В Самаре 29-30 августа пройдет форум «Сообщество», в ходе которого будут обсуждаться основы и перспективы национальной культурной политики. Участники затронут вопросы поддержки международных культурных и гуманитарных связей, проблему деформации исторической памяти и разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей на фоне западного влияния.

Как отметили в Общественной палате, культурная политика является основой ценностей и принципов, лежащих у истоков единства российского общества. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также регулярно обращал внимание на значимость культуры в жизни и самоидентификации каждого человека, а также важности конструктивного диалога между обществом и органами власти в сфере культуры.

Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский считает, что важно обсудить вопросы интеграции объектов культурного наследия в развивающуюся сеть маршрутов внутреннего межрегионального туризма

Также участники мероприятия поговорят о кадровой укомплектованности учреждений культуры малых городов и муниципальных районов. В круглом столе будут участвовать представители ведущих федеральных учреждений культуры и молодежной культурной сферы. Все желающие принять участие должны зарегистрироваться.

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