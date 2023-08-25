Дмитрий Богданов оценил работу речного порта в Тольятти

Тольяттинский порт активно развивается и расширяет свой функционал / Фото: Минэкономразвития Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил с рабочей поездкой Тольятти. Он оценил работу местного речного порта.

Напомним, в настоящее время одно из главных направлений работы правительства региона, в том числе Минэкономразвития, — создание портово-логистического хаба в рамках коридора «Север-Юг». Проект поддержал президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровы.

— Сверили планы с портом Тольятти, где сегодня растет объем грузопотока, ведется работа с перевалкой контейнерных грузов, но при этом есть и большая перспектива в рамках коридора «Север-Юг» — это выход через Каспийское море в страны Африки, Арабского мира, Иран, Индию и Китай, — отметил Дмитрий Богданов.

По словам директора тольяттинского порта Павла Королева, за последние годы порт в разы увеличил свой грузооборот. Если в 2019 году там выполнили перевалку в 70 тысяч тонн зерновых культур, то за семь месяцев 2023-го — уже 380 тысяч тонн. Руководство порта планирует развиваться и дальше. В этом году должны возвести второй универсальный складской терминал. Он позволит как минимум в два раза увеличить объем перевалки зерна и другой продукции.

— В ближайших планах совместно с Минэкономразвития региона модернизировать грузоподъемную технику. Приобрести более современную, которая позволит быстро переваливать контейнеры, — сказал Павел Королев.

Отметим, Самарская область имеет выгодную географическую позицию и является одним из крупных центров перевалки грузов. Губерния — единственный регион в Поволжье, где расположены три речных порта с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам. Кроме того, через область проходят трасса «М-5 «Урал» и Куйбышевская железная дорога с выходом на Транссиб. Скоро здесь достроят Обход Тольятти с мостом через Волгу, который станет частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал