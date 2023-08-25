В Самаре в выходные ожидается прохладная и облачная погода

Последние выходные лета не порадуют самарцев теплой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какую погоду стоит ждать самарцам в субботу и воскресенье, 26 и 27 августа 2023 года. Судя по данным сервиса Яндекс Погода, последние выходные лета обещают быть прохладными.

Так, 26-27 августа в Самаре будет облачно с прояснениями. Среднесуточная температура воздуха в субботу составит +18 градусов. Утром 27 августа будет прохладно. Температура воздуха будет составлять всего +13 градусов, но уже днем поднимется до +17. Ветер будет дуть со скоростью 4 м/с утром и 3 м/с вечером в субботу.

Напомним, 25 августа в Самарской области зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха — меньше +3 градусов. Новый холодный рекорд поставила погода в Кинель-Черкасском районе.

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