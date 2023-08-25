Электробус вернется на маршрут от Самары до Южного города 28 августа 2023 года

Электробус БКМ вновь поедет в Южный город 28 августа

В ТТУ г. Самары назвали сроки возвращения электробуса БКМ на маршрут № 108 «Губернский рынок — Николаевский проспект».

- Электробус вернется на маршрут 28 августа, - пообещал в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» руководитель трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Напомним, что электробус производства завода «Белкоммунмаш» был приобретен в собственность самарского ТТУ в конце декабря 2022 года. Но его запуск на линию неоднократно откладывался из-за процедур, связанных с запуском в строй зарядной станции в Южном городе.

В это время завоевавший популярность у горожан маршрут № 108 обслуживали 4 автобуса «НефАЗ». 10 июля 2023 года электробус отправился в рейс, в это же время число автобусов на маршруте сократили до одного. А вскоре и электробус вновь ушел с линии по техническим причинам. От горожан стали поступать жалобы на отсутствие подвижного состава на 108-м маршруте.

- Рассматриваем возможности вновь увеличить выпуск машин на маршрут № 108 в ближайшее время, - рассказал «КП-Самара» Михаил Ефремов.

Ранее глава ТТУ прокомментировал поступление в Самару новых белорусских трамваев.