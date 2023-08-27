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НовостиПроисшествия27 августа 2023 17:50

В Самаре 48-летняя менеджер «вложилась» в мошенника и потеряла миллион

Заинтересовавшись в легких деньгах, жительница Самары лишилась более 1 миллиона рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в августе 2023 года 48-летняя местная жительница, которая работает менеджером в торговой точке, хотела заработать на инвестициях и лишилась более одного миллиона рублей.

— Женщине в социальных сетях написал незнакомец, он предложил дополнительный заработок путем инвестиций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заинтересовавшись в легких деньгах, жительница Самары поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника более одного миллиона рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных сообщений не надо отвечать на них.