В Самаре 48-летняя менеджер «вложилась» в мошенника и потеряла миллион

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в августе 2023 года 48-летняя местная жительница, которая работает менеджером в торговой точке, хотела заработать на инвестициях и лишилась более одного миллиона рублей.

— Женщине в социальных сетях написал незнакомец, он предложил дополнительный заработок путем инвестиций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Заинтересовавшись в легких деньгах, жительница Самары поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника более одного миллиона рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных сообщений не надо отвечать на них.