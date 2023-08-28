В Самаре новые трамваи выйдут на линию в сентябре

В Самару пока привезли три вагона из 12 Фото: администрация Самары

В пятницу, 25 августа 2023 года, в Самаре состоялась официальная процедура приемки новых трамваев из Белоруссии. Пока в город привезли три из 12 вагонов. Уже скоро они выйдут на линию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

Новые трамваи поступили на баланс МП «ТТУ». Теперь они будут проходить обкатку. В течение нее водители будут адаптироваться к новому общественному транспорту. По словам директора муниципального предприятия Михаила Ефремова, вагоны из Белоруссии самарцы увидят на улицах города уже в сентябре 2023 года. Планируется, что их направят на маршруты с большим пассажирским потоком.

Отметим, все трамваи — низкопольные. Они оборудованы площадкой для маломобильных граждан, видеокамерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, они оснащены кондиционерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть кондиционер, но мало сидячих мест: как выглядят новые трамваи, которые привезли в Самару из Белоруссии

В Самару поступили три новых трамвая из Белоруссии (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал