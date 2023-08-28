Московская организация отреставрирует Покровский Кафедральный собор Самары

Все реставрационные работы надо будет закончить до 30 сентября 2024 года. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре прошли торги на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Покровский Кафедральный собор» 1861 года постройки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика искало министерство культуры Российской Федерации. Собор находится на улице Ленинской, 77. На необходимые услуги были готовы выделить около 50 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 50 590 750 рублей.

Победителя торгов уже выбрали. Им стало московское ООО «Промстройдизайнпроект». Компания предложила за свои услуги 50 084 843 рублей. Отмечается, что контракт уже подписали 25 августа. Все реставрационные работы надо будет закончить до 30 сентября 2024 года.

Среди претендентов была еще одна организация, наименование которой не раскрывается. Она предложила большую сумму – 50 миллионов 550 тысяч рублей.

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