В Самаре похоронщиков оштрафовали на 1 млн рублей за взятки патологоанатому

За взятки врач давал похоронщикам контакты родственников умерших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре привлекли к ответственности производственный кооператив «Память», который работает в сфере похоронного бизнеса. Фирму оштрафовали на 1 млн рублей за взятки врачу-патологоанатому больницы № 4. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, незаконные вознаграждения медику передавал председатель кооператива. За взятки патологоанатом давал контакты родственников умерших для заключения договоров оказания ритуальных услуг. В период с декабря 2020-го по декабрь 2021 года представитель фирмы передал врачу 200 тысяч рублей.

Недавно и взяткодателю, и медику вынесли приговор. Наказание получил и производственный кооператив, от имени которого передавались незаконные вознаграждения. Ему назначили штраф в 1 млн рублей.

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