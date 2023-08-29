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НовостиПроисшествия29 августа 2023 10:25

Сильный ветер опрокинул дерево на детскую песочницу в центре Самары

В Самаре ветер уронил дерево на песочницу и повредил провода на набережной
Евгений ЕГОРОВ
По счастливой случайности, от падения дерева никто не пострадал

По счастливой случайности, от падения дерева никто не пострадал

Фото: Евгений ЕГОРОВ

Сильные ветра дуют в Самаре и области 29 августа 2023 года. Их порывы, согласно данным синоптиков, достигают 15-20 метров в секунду.

В историческом центре Самары погодный катаклизм спровоцировал различные повреждения — к счастью, не слишком существенные.

Так, на улице Максима Горького не выдержало напора ветра и рухнуло дерево, росшее на детской площадке. Корреспондент «КП-Самара» зафиксировал на фото это происшествие. Дерево упало прямо на край песочницы.

По счастью, в этот момент в песочнице и на прогулочной тропинке не было ни детей, ни взрослых компаний, которые тоже периодически любят проводить время в этом мини-скверике. Так что от падения дерева никто не пострадал.

В то же время очевидцы сообщают о том, что аварийная служба восстанавливает контактную сеть по улице Максима Горького вдоль первой очереди волжской набережной. Судя по всему, провода также повредило порывами ветра.

В первый день сентября, как предрекают синоптики, в Самаре будет солнечно и тепло.