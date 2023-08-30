В Самаре решат проблему с пересыханием озера в парке Металлургов

По словам Елены Лапушкиной, основная причина пересыхания озера — очень жаркая погода Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Жители Кировского района Самары вновь озаботились судьбой озера в парке Металлургов. По их словам, в водоеме стало слишком много лягушек и водорослей, а вот воды, наоборот, меньше. Озеро стало пересыхать и мелеть. Что планируется сделать для его сохранения, на площадке ЦУРа рассказала глава города Елена Лапушкина.

— Основная причина пересыхания озера — очень жаркая погода. Площадь испарения водоема очень серьезная. Той подпитки водопроводной, что есть, недостаточно. Поэтому в следующем году мы рассматриваем возможность по организации новой скважины для подпитки озера. Возможно, этого будет достаточно, — отметила мэр.

Елена Лапушкина напомнила, что ранее озеро в парке Металлургов было природным. Оно питалось источниками. Однако по ряду причин, в том числе из-за застройки, они начали уходить, пересыхать. Глава Самары добавила, что необходимо искать резерв воды, чтобы наполнять это озеро.

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