Елена Лапушкина предостерегла самарцев от купания в озере в парке «Молодежный»

Некоторые горожане уже успели опробовать озеро в жару / Фото: Евгений Щекин

В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный». Там уже наполнили водой озеро. В жару местные жители даже успели искупаться там. Однако на самом деле делать этого нельзя. Причину на площадке ЦУРа назвала глава города Елена Лапушкина.

— Озеро не предназначено для купания. По его краям установлены габионы (клетки, заполненные камнями). Они обшиты стальной проволокой. Загорать и плавать там крайне не рекомендуется. Более того, запрещено. Мы поставили соответствующие аншлаги, — отметила Елена Лапушкина.

Кроме того, в водоеме сделали фонтан. К нему подведено электричество. Так что плавать в озере может быть опасно. Глава Самары призвала жителей не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких.

Также Елена Лапушкина добавила, что в рамках ремонта была предусмотрена возможность подпитки озера. Благодаря этому оно не должно больше пересыхать.

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