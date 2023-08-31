В Самаре три трамвая отправили на капитальный ремонт

В рамках ремонта в трамваях обновят салоны и кабины водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, скольким трамваям в городе требуется замена и сколько денег на это требуется. По ее словам, необходимо обновить 360 трамваев. Стоимость одного — 70 млн рублей. Это колоссальные суммы.

По словам Елены Лапушкиной, городской бюджет не может сразу закупить столько трамваев. Однако выход есть — капитальный ремонт вагонов. В прямом эфире на площадке ЦУРа мэр заявила, что три трамвая уже отправили на обновление. Стоимость ремонта одного — 43 млн рублей.

— В итоге мы получим почти новый трамвай с отремонтированным салоном, с видеонаблюдением, кондиционированием, с новыми пассажирскими сидениями и новым водительским местом. На обновление трамваев требуются значительные деньги, поэтому сейчас мы рассматриваем возможность участия в концессии, чтобы постепенно обновлять подвижной состав, — отметила Елена Лапушкина.

Глава Самары рассказала, что в этом году также стартует ремонт трамвайных путей. В работу возьмут наиболее аварийные пространства. Напомним, ранее стало известно о планах по обновлению линии на улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова.

Кроме того, до конца года на линию выйдут 12 новых трамваев из Белоруссии. Три вагона уже поступили в Самару, четвертый отгружен. Транспорт направят на наиболее востребованные маршруты.

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