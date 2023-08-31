В Самаре с 4 сентября изменят расписание теплоходов на четырех маршрутах

Пассажирам "речных трамваев" стоит быть внимательнее при планировании поездок Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области изменят расписание движения судов по четырем маршрутам. По-новому с 4 сентября 2023 года начнут ходить теплоходы до Рождествено, Винновки, Зольного и Гавриловой поляны. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, новое расписание по направлению Самара — Рождествено: ежедневные рейсы из областной столицы в 6:00, 7:00, 8:00 (Проран), 9:00, 10:00 (П), 11:00, 12:00 (П), 13:00, 14:00 (П), 15:00, 16:00 (П), 17:00, 18:00 (П), 19:00, 20:00 (П), 21:00, в обратном направлении — в 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, а также в 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 с заходом на Проран.

Расписание по маршруту Самара — Зольное: отправление из Самары в 8:30 и 17:30. Второй рейс только до Ширяево. В обратном направлении суда будут ходить в 14:00. До Винновки (монастырь) теплоходы будут курсировать только с пятницы по воскресенье в 8:15. В остальные дни — до Шелехмети. Из Самары до Гавриловой поляны запланированы два ежедневных рейса в 7:45 и 16:00.

Подробнее узнать о корректировке в графике движения «речных трамваев» можно здесь.

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