Волга в Самарской области в конце лета прогрелась выше нормы

В третьей декаде августа вода в Волге оказалась теплее обычного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали еще один погодный рекорд. В конце лета 2023 года вода в Волге прогрелась выше нормы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, по данным на 31 августа температура воды в Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти составила 20,5 градусов. Это на 0,3 градуса выше нормы. Вода в Саратовском водохранилище около Самары прогрелась до 19,8 градусов. Превышение нормы — 0,4 градуса.

Напомним, август 2023 года выдался в Самарской области довольно жарким. Подкачала погода только в последние дни месяца — в регионе похолодало и зарядили дожди. Однако начало осени обещает быть теплым. С 1 по 5 сентября столбик термометра в регионе в дневное время будет подниматься до 25-26 градусов. Осадки не ожидаются.

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