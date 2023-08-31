Пять машин столкнулись на Московском шоссе и собрали большую пробку в Самаре

Полицейские в ближайшее время обеспечат беспрепятственный проезд транспорта. Фото: Самара life

В четверг, 31 августа 2023 года, поздним вечером в Самаре на Московском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в районе Автовокзала столкнулись пять транспортных средств.

— В аварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и в ближайшее время обеспечат беспрепятственный проезд транспорта. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной аварии.

По словам очевидцев, данное ДТП собрало огромную пробку на Московском шоссе. Она образовалась по направлению в город.

Также 31 августа в Тольятти в 20:15 произошло попутное столкновение автомобиля «Жигули» и «Газели». В результате сгорели транспортные средства и погиб мужчина.