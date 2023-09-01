Парень на BMW X5 спровоцировал ДТП с 5-ю иномарками на Московском шоссе в Самаре

От удара BMW откинуло на «Тайоту Камри» и «Киа», ехавшие во встречном направлении. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 31 августа, в Самаре на Московском шоссе в районе Автовокзала столкнулись пять транспортных средств. Стали известны подробности аварии. Как выяснилось, ДТП спровоцировал 25-летний водитель автомобиля BMW X5.

— Примерно в 20:40 парень ехал по Московскому шоссе в сторону улицы Потапова. Он выехал на полосу встречного движения и при движении по касательной врезался в «Мазду» и «Фольксваген Поло», которые двигались попутно, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От удара BMW откинуло на «Тайоту Камри» и «Киа», ехавшие во встречном направлении. В аварии никто из людей не пострадал, только иномарки получили механические повреждения. Данное ДТП собрало огромную пробку на Московском шоссе. Она образовалась по направлению в город.

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