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НовостиОбщество1 сентября 2023 11:00

Самару накроет сильная магнитная буря 2 сентября 2023 года

Самарцев предупредили о 5-балльной магнитной буре в начале сентября
Алена ПРОВКИНА
Магнитные бури вновь придут в город

Магнитные бури вновь придут в город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ожидается сильная магнитная буря в начале сентября 2023 года. Буря придет в областную столицу 2 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 2 сентября, ее сила составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью, перепадами настроения, упадком сил и депрессией. Жителям рекомендуют следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.

Напомним, также специалисты предупредили самарцев о погоде в ближайшие выходные. В областном центре будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем достигнет +24 градусов.