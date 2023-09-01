Самару накроет сильная магнитная буря 2 сентября 2023 года

Магнитные бури вновь придут в город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ожидается сильная магнитная буря в начале сентября 2023 года. Буря придет в областную столицу 2 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 2 сентября, ее сила составит 5 баллов. В этот день метеочувствительные горожане могут столкнуться с головной болью, перепадами настроения, упадком сил и депрессией. Жителям рекомендуют следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.

Напомним, также специалисты предупредили самарцев о погоде в ближайшие выходные. В областном центре будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем достигнет +24 градусов.