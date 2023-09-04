Еще два футболиста «Крыльев Советов» вызваны в сборную России

Владислав Шитов и Никита Салтыков могут дебютировать в национальной сборной России. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин уточнил состав футболистов, вызванных на сбор национальной команды, начинающийся 4 сентября 2023 года. В сборную дополнительно вызвано шесть игроков.

Среди «новобранцев» - два игрока самарских «Крыльев Советов». Это полузащитник Никита Салтыков и нападающий Владислав Шитов. Неофициальная информация об этом озвучивалась уже после матча «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось о приглашении в сборную игроков самарской команды Александра Солдатенкова, Владимира Хубулова и Сергея Бабкина. Но последние двое не смогут принять участие в сборе по медицинским показаниям: у Хубулова — травма, у Бабкина — простудное заболевание.

В рамках сбора молодежный состав проведет два матча с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября), а основа встретится со сборной Катара (12 сентября).