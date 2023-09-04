В Самаре при строительстве бассейна нашли захоронение отходов битума

Правительство региона попросили помочь с вывозом и утилизацией опасных отходов / Фото: hinshtein.ru

В Октябрьском районе Самары нашли захоронение опасных отходов. Его обнаружили во время строительства плавательного бассейна возле ПГУТИ. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Так, при забивке контрольных свай ни одна из них не погрузилась на проектную глубину. Рабочие провели раскопки и выяснили, что в толще насыпного грунта имеются крупные фракции бетонных вкраплений. Насколько известно, в первой половине ХХ века на этом месте работал асфальтобетонный завод.

— Результатом деятельности предприятия стало захоронение примерно 135 тонн отходов битума на участке земли, попавшем в пятно застройки. За долгие годы под действием давления грунта и грунтовых вод битум мигрировал. В настоящее время он выходит на поверхность вблизи дома № 52 по улице Стара-Загора, — рассказали в пресс-службе парламентария.

Это может быть опасно для жителей. Александр Хинштейн заявил, что в правительство Самарской области направлено обращение. Властей региона попросили помочь в вывозе отходов и утилизации по всем правилам на полигоне.

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