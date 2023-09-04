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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:46

В Самаре открылась первая женская православная гимназия 1 сентября

В Иверском женском монастыре прошла торжественная линейка, посвященная открытию первой женской православной гимназии
Ирина СИНЕГУБОВА
В гимназии предусмотрено обучение по федеральной образовательной программе начального общего образования. Фото: Иверский женский монастырь

В гимназии предусмотрено обучение по федеральной образовательной программе начального общего образования. Фото: Иверский женский монастырь

В День знаний, 1 сентября 2023 года, в Самаре открылась первая женская православная гимназия. В Иверском женском монастыре прошла торжественная линейка, сообщили в пресс-службе монастыря.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил молебен для воспитанниц и педагогов нового образовательного учреждения. Он обратился к учащимся, их родителям и преподавательскому составу с напутственным словом, а также благословил всех на предстоящий учебный год.

Планируется, что Иверская гимназия разовьет в девочках живое внимание и стремление ко всему прекрасному, духовному, нравственному и подготовит их ко вступлению во взрослую жизнь.

Напомним, в гимназии предусмотрено обучение по федеральной образовательной программе начального общего образования. Обучающиеся смогут посещать декоративно-прикладное искусство, рукоделие, домоводство, хореографию, хоровое пение и вокал.

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