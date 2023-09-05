Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 5:40

Концерт группы «Чайф» и салют пройдут на День города Самары вечером 10 сентября

Фейерверк на День города озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00
Ирина СИНЕГУБОВА
В праздничный день на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания.

В праздничный день на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили ход подготовки к празднованию Дня города и назвали время выступления группы «Чайф» и праздничного салюта. Об этом шла речь на совещании в администрации города 4 сентября.

Так, 9 и 10 сентября в муниципальных и государственных музеях можно будет бесплатно посетить основные экспозиции. В воскресенье пройдет церемония возложения цветов к памятнику Григорию Засекину.

Еще 10 сентября с 13:00 по 18:00 в Струковском саду пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». У скульптурной композиции «Вальс» в течение дня будут идти плац-концерты и дефиле оркестров. Также в парке будет работать литературная площадка.

А с 18:00 на площади Куйбышева пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцену выйдут самарские музыканты, сводный духовой фестивальный оркестр, заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. Завершится праздничная программа выступлением группы «Чайф» и фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00.

Также в праздничный день на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания и состоится отраслевая выставка «Сделано в Самаре», где 50 субъектов малого и среднего предпринимательства представят свои работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал