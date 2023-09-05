Концерт группы «Чайф» и салют пройдут на День города Самары вечером 10 сентября

В праздничный день на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили ход подготовки к празднованию Дня города и назвали время выступления группы «Чайф» и праздничного салюта. Об этом шла речь на совещании в администрации города 4 сентября.

Так, 9 и 10 сентября в муниципальных и государственных музеях можно будет бесплатно посетить основные экспозиции. В воскресенье пройдет церемония возложения цветов к памятнику Григорию Засекину.

Еще 10 сентября с 13:00 по 18:00 в Струковском саду пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». У скульптурной композиции «Вальс» в течение дня будут идти плац-концерты и дефиле оркестров. Также в парке будет работать литературная площадка.

А с 18:00 на площади Куйбышева пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцену выйдут самарские музыканты, сводный духовой фестивальный оркестр, заслуженный артист России Сергей Войтенко и Дмитрий Колдун. Завершится праздничная программа выступлением группы «Чайф» и фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00.

Также в праздничный день на площади Куйбышева будут работать точки общественного питания и состоится отраслевая выставка «Сделано в Самаре», где 50 субъектов малого и среднего предпринимательства представят свои работы.

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