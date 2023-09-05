В мэрии Самары прокомментировали коммунальный фонтан на пр. Кирова 5 сентября

В высоту фонтан достигал восьмиэтажный дом / Фото: samara.dtp.official

В Самаре приступили к устранению дефекта на теплосетях на проспекте Кирова. Из-за прорыва трубы утром во вторник, 5 сентября 2023 года, там забил огромный фонтан.

- Специалисты ресурсоснабжающей организации выявили дефект на теплосети на проспекте Кирова. Сейчас этот участок выведен из работы, ведется подготовка к ремонту. Устранить дефект планируется в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Отметим, что ограничений по подаче горячей воды нет. Ресурсники приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, горячий источник забил сегодня утром около дома № 322 по проспекту Кирова, неподалеку от гипермаркета «Максидом». В высоту фонтан был сравним с восьмиэтажный дом. Струя воды залила припаркованные неподалеку автомобили.

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