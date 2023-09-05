В МВД прокомментировали ЧП в арке здания на ул. Юбилейной в Тольятти 5 сентября

При обрушении панелей в арке здания никто не пострадал Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности ЧП на улице Юбилейной, 31 в Тольятти, где расположен расчетно-кассовый центр банка. Днем во вторник, 5 сентября 2023 года, там в арке рухнули металлические панели. Грохот их падения горожане приняли за взрыв и переполошились. Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

- В Тольятти в одном из зданий на улице Юбилейной произошло обрушение металлического профиля. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе облглавка.

Предварительная причина обрушения панелей уже установлена. По данным собственного источника «Комсомолки», неизвестные взорвали в арке здания петарду. Видимо, кто-то решил пошутить и совсем не ожидал, что шалость приведет к таким последствиям.

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