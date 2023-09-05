В Самаре полицейские нашли женщину, побившую школьника на Пугачевском тракте

По словам очевидцев, мать избила своего ребенка из-за того, что он забыл позвонить после школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях распространилось видео того, как женщина избивает ребенка в Куйбышевском районе Самары. Все произошло на Пугачевском тракте, 15. Внимание на публикацию, которая возмутила жителей, обратили и сотрудники полиции.

— Идет проверка по инциденту, участников уже установили. Полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего и принят процессуальное решение, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

По словам очевидцев, мать избила своего ребенка из-за того, что он забыл позвонить после школы. По видеокадрам понятно, что женщина кричит на ребенка, выходит из машины с чем-то, напоминающим хлыст и начинает избивать мальчика.

Судя по всему, самарчанку не особо волновало, что все происходит на улице при посторонних людях. Теперь разобраться в ее поведении предстоит правоохранительным органам.

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