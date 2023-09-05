В Самаре «дачу со слонами» отреставрируют к сентябрю 2024 года

В доме купца Головкина хотят открыть центр для молодых художников и архитекторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полным ходом идет реставрация дачи купца Константина Головкина, которая также известна как «дача со слонами». До завершения работ осталось около года. Об этом стало известно во время выездной проверки на объект.

В настоящее время рабочие обновляют фасад. Также идут внутренние столярные работы, установка окон, прокладка необходимых коммуникаций. Кроме того, реставраторы приступили к восстановлению фигур слонов и нимфы. Начинается обновление фонтана. Планируется, что все работы на объекте завершат к началу сентября 2024 года. Это будет подарок жителям Самары к очередному Дню города.

Напомним, сейчас «дача со слонами» находится на балансе Самарского политеха. В обновленном здании хотят открыть центр для молодых художников и архитекторов. В нем разместят учебно-творческие помещения, музейные зоны, коворкинг, место для проведения выставок. Благоустроят и прилегающую территорию.

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