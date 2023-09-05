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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 12:32

В Тольятти нашли парня-тирана, который пытался убить бывшую возлюбленную из ревности

Тольяттинец, который порезал ножом бывшую девушку, скрывался в городе
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Полицейские задержали парня, который порезал ножом свою бывшую девушку из ревности

Полицейские задержали парня, который порезал ножом свою бывшую девушку из ревности

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткая история, которая произошла в Тольятти на улице Механизаторов в минувшие выходные, подходит к логическому завершению. Как сообщил «КП-Самара» общественник Дмитрий Ревякин, 5 сентября 2023 года, задержали Илью М., который напал на свою бывшую возлюбленную Анну К. и порезал девушку ножом из ревности.

- Нападавшего задержали в Тольятти днем 5 сентября, - сообщил нам общественный деятель по ЖКХ Дмитрий Ревякин, который вызывал скорую для Анны и сам с ребятами искал преступника по всему району.

Сотрудники полиции в скором времени должны передать материалы дела в следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении Ильи М. «Комсомолка» следит за развитием событий.