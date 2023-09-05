Спортивный директор «Крыльев Советов» сыграет в составе Сборной мира

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сыграет за Сборную мира

В Москве пройдет матч легенд памяти Ильи Цымбаларя. В рамках этой встречи на поле выйдет и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. Об этом сообщила пресс-служба «КС» .

Футбольный матч состоится 9 сентября 2023 года в Москве на «Открытии Арене». В этой встрече сыграют легенды московского «Спартака» против Сборной Мира. За последнюю сыграет и легенда самарского футбольного клуба Сергей Корниленко. Сам матч начнется в 20:00 по самарскому времени.

Напомним, что еще два игрока самарских «Крыльев Советов» были приглашены в сборную России. Это полузащитник Никита Салтыков и нападающий Владислав Шитов.

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