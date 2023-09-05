В Тольятти по просьбе жителей убрали остатки упавшего тополя

В Тольятти убрали пень, который ужасно портил вид двора. / Фото: Главный по новостям Тольятти

В Тольятти жителей двора по адресу Бульвар Ленина, 14а ужасно возмущал пень тополя. Он остался от дерева, которое упало еще 29 июля 2023 года, когда город настиг сильный ураган.

Еще тогда тополь доставил немало хлопот тольяттинцам. Сломавшись, он задел крышу пятиэтажного дома. Коммунальные службы убрали территорию, но забыли про оставшийся от дерева огромный пень. По словам жителей, он ужасно портил вид всего двора. Теперь проведено его выкорчевывания и вывоз всех остатков.

Напомним, что мощный ураган в конце июля обрушился на всю Самарскую область. В социальных сетях жители губернии выкладывали следы разрушений, которые принесла серьезная непогода.

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