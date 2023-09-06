«Ласточка» на пути из Самары в Жигулевск будет делать новую остановку в Курумоче

Новая остановка предусмотрена на маршруте вечером, с 17:55 по 17:56. Фото: "Самарская ППК"

Со среды, 6 сентября 2023 года, в Самарской области у «Ласточки» появилась новая остановка. Так, электропоезд следующий из Самары в Жигулевск будет дополнительно останавливаться в Курумоче.

— Электропоезду №6352/6351 «Ласточка» Самара (16:31) – Жигулевск (18:44) назначается остановка на станции Курумоч, — сообщили в пресс-службе «Самарской ППК».

Новая остановка предусмотрена на маршруте вечером, с 17:55 по 17:56. Курумоч стал уже 25 остановкой между начальным и конечным пунктами данной «Ласточки».

Напомним, ранее в регионе в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля на Куйбышевской железной дороге открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина» с видовой селфи-площадкой.

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