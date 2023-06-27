В Самарской области открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина»

Сначала селфи-площадка войдет в маршрут курсирования «Грушинского экспресса». Фото: Куйбышевская ЖД

В Самарской области в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля на Куйбышевской железной дороге открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина» с видовой селфи-площадкой.

— Он станет лучшим местом для фотографий с путешествий по Самарской области. С территории открываются уникальные виды на Жигулевские горы и сохранившуюся дикую природу национального парка Самарская Лука, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Сначала селфи-площадка войдет в маршрут курсирования туристического ретросостава «Грушинский экспресс», а после фестиваля остановки на «Волжской жемчужине» будут предусмотрены у большинства пригородных поездов, которые следуют по маршруту Самара – Тольятти.

Помимо этого, разработали несколько экотроп для любителей волжских красот: 15 км от остановки «Волжская Жемчужина» до платформы имени Валерия Грушина и 6 км с подъемами и крутыми спусками.

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