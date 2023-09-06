В Самаре два дня можно будет бесплатно посетить музеи

Жителей Самары ждет интересная и насыщенная программа на День города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в честь 437-летия Самары два дня можно будет бесплатно посетить муниципальные и государственные музеи областного центра. Традиционно День города пройдет во второе воскресенье сентября.

— 9 и 10 сентября в муниципальных и государственных музеях будет организовано бесплатное посещение основных экспозиций, — рассказала руководитель департамента культуры и молодежной политики Самары Татьяна Шестопалова.

Также отмечается, что праздничные и просветительские программы пройдут в муниципальных учреждениях культуры, образования, соцзащиты, службы семьи. Жителей города ждет интересная и насыщенная программа.

В рамках Дня города жители смогут посетить лекции, экскурсии, литературные и музыкальные программы, спектакли и театрализованные представления, а также концерты и патриотические акции. Празднование в этом году будет направлено на сохранение культурных и патриотических ценностей.

Концерт группы «Чайф» и салют пройдут на День города Самары вечером 10 сентября. Фейерверк на День города озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00.

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