Прививочная кампания от гриппа стартовала в Самарской области в сентябре 2023

Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от гриппа / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа. По поликлиникам уже распределили более 620 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Во вторник, 5 сентября 2023 года, к прививочной кампании присоединилась поликлиника № 3 в Тольятти. Там есть кабинеты для вакцинации как взрослых, так и детей. Медучреждение планирует защитить от инфекции как минимум 60% от прикрепленного к нему населения.

По словам врачей, в первую очередь прививки от гриппа необходимо сделать детям от 6 месяцев, людям 60+, пациентам с хроническими заболеваниями, школьникам, студентам, работникам медицинских, образовательных и транспортных организаций. Специалисты подчеркивают, что вакцинация помогает избежать серьезных осложнений гриппа.

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