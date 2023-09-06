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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:35

В Самаре местные жители пожаловались на стаю злых собак на территории Ипподрома

Горожане поделились кадрами очередной стаи агрессивных собак
Алена ПРОВКИНА
Собаки агрессивно реагируют на животных. Фото: ЕЩЕ Самара

Собаки агрессивно реагируют на животных. Фото: ЕЩЕ Самара

В Самаре местные жители в очередной раз пожаловались на стаю озлобленных собак на территории бывшего Ипподрома. Животные напали на горожанку утром в среду, 6 сентября 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, более 8 собак агрессивно реагируют на проходящих мимо пешеходов. Ранним утром бездомные животные напали на женщину. Очевидцы сообщают, что еще вчера собак не было. В комментариях пользователи отмечают, что несмотря на вакцинацию, собаки все равно приносят дискомфорт на улицах.

Напомним, в Волжском районе Самарской области на мать с ребенком напала бродячая собака. Животное укусило несовершеннолетнего.