В Самаре в парке Гагарина заработал бесплатный питьевой фонтанчик

Посетители парка смогут утолить жажду на месте или набрать воду в бутылочки / Фото: vk.com/vodorobots

В Самаре установили еще один бесплатный питьевой фонтанчик. В понедельник, 4 сентября 2023 года, он заработал в парке имени Юрия Гагарина. Об этом сообщили представители сети «Водоробот».

Питьевой фонтанчик разместили на аллее, которая находится неподалеку от главного входа в парк — рядом с мостиком через канал. Посетители смогут попить там воды или набрать ее в бутылочку. Планируется, что фонтанчик будет работать весь сентябрь.

Напомним, этим летом в Самаре установили уже три «Водоробота». Два разместили на набережной Волги, еще один — в Струковском саду. На этот год работы по монтажу питьевых фонтанчиков окончены. Возобновить их планируется в 2024-м.

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