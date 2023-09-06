Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 8:11

В ТТУ Самары объяснили отсутствие валидаторов в новых трамваях

Имеющиеся на рынке валидаторы не соответствуют требованиям ТТУ
Евгений ЕГОРОВ
Отечественные валидаторы не подошли ТТУ и пока отключены в автобусах

Отечественные валидаторы не подошли ТТУ и пока отключены в автобусах

Фото: Евгений ЕГОРОВ

В новых трамваях, поступающих в самарское ТТУ, не будет валидаторов — автоматических устройств оплаты проезда. Причина — отсутствие подходящих моделей на рынке.

- Те модели, которые установлены на ряде маршрутов в трамваях и троллейбусах, - импортные, сейчас нет возможности закупить такие же. Нам необходимы валидаторы, которые выдают билеты. Мы тестировали образец такого валидатора от отечественного производителя, они нам не подошли. Мы обозначили свои замечания и пожелания по результатам тестирования. Пока подождем выхода в свет доработанной модели, - объяснил «КП-Самара» директор трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что эти же опытные образцы валидаторов замечены в салонах новых автобусов «МАЗ», вышедших на самарские маршруты в сентябре 2023 года. Но они отключены.