В ТТУ Самары объяснили отсутствие валидаторов в новых трамваях

Отечественные валидаторы не подошли ТТУ и пока отключены в автобусах Фото: Евгений ЕГОРОВ

В новых трамваях, поступающих в самарское ТТУ, не будет валидаторов — автоматических устройств оплаты проезда. Причина — отсутствие подходящих моделей на рынке.

- Те модели, которые установлены на ряде маршрутов в трамваях и троллейбусах, - импортные, сейчас нет возможности закупить такие же. Нам необходимы валидаторы, которые выдают билеты. Мы тестировали образец такого валидатора от отечественного производителя, они нам не подошли. Мы обозначили свои замечания и пожелания по результатам тестирования. Пока подождем выхода в свет доработанной модели, - объяснил «КП-Самара» директор трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что эти же опытные образцы валидаторов замечены в салонах новых автобусов «МАЗ», вышедших на самарские маршруты в сентябре 2023 года. Но они отключены.