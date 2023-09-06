В Самаре опубликовали расписание бесплатного кинотеатра «Филин» на 4-10 сентября

4 и 5 сентября фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. Фото: "Самарская набережная"

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 4 по 10 сентября. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

Так, 4 и 5 сентября фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. А вот 6 сентября можно будет посмотреть «Новые времена» (16.30-18.00), «Ешь, молись, люби» (18.10-20.25), «Пляж» (20.30-22.30).

В четверг, 7 сентября, покажут «Про красную шапочку» (16.00-18.15), «Аладдин» (18.25-20.35), «Семейка Аддамс» (20.45-22.25). А в оставшиеся дни – 8, 9 и 10 сентября будут выбраны картины в рамках фестиваля уличного кино.

Напомним, в Самаре два дня можно будет бесплатно посетить музеи. Так, 9 и 10 сентября в муниципальных и государственных музеях города будут доступны к просмотру основные экспозиции.

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