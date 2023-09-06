Самару накроют магнитные бури 7 и 8 сентября 2023 года

В город вновь придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигаются магнитные бури. Они накроют областную столицу 7 и 8 сентября 2023 года.

По информации сервиса my-calend, сила магнитных бурь составят 3 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Также у горожан может снизится внимание и работоспособность, появится сонливость.

Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Напомним, также сильная магнитная буря придет в город 14 сентября 2023 года.