СК разбирается в обстоятельствах травмирования детей на площадке в Самаре

Правоохранители разберутся, почему пострадали дети Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре следователи начали свою проверку из-за травмирования детей на детской площадке на улице Академика Платонова. Они решили разобраться в этой ситуации после жалоб горожан в соцсетях.

Так, 5 сентября 2023 года стало известно о пострадавшей девочке. Она споткнулась и ударилась головой о бетонный блок. До этого, по словам самарцев, были еще несколько похожих случаев. Горожане считают, что дети травмируются из-за того, что игровая зона площадки не соответствует требованиям безопасности.

- По данному факту Советский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку. Он выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ранее проверку организовала прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выезжали на место и подтвердили факт, что детская площадка, расположенная на крыше паркинга, небезопасна. С 6 сентября 2023 года проход на эту территорию закрыт. Попасть туда нельзя будет, пока не устранят все нарушения.

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