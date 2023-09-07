В полиции назвали причины ДТП с мотоциклом и иномаркой на Ново-Садовой в Самаре

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

В среду, 6 сентября, в 16:30 в Самаре мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку. В полиции рассказали подробности произошедшего.

— 21-летний водитель мотоцикла «Ямаха» ехал по Ново-Садовой в сторону Советской армии. На регулируемом перекрестке улиц Ново-Садовой и Шверника он проехал на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого мотоциклист столкнулся с автомобилем «Субару». 82-летний мужчина на иномарке двигался во встречном направлении и поворачивал налево на зеленый сигнал светофора.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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