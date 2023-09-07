В Тольятти «Калина» наехала на бордюрный камень, световую опору и опрокинулась

Водитель нарушил правила расположения машины на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 6 сентября, в 11:05 в Тольятти водитель автомобиля LADA Kalina наехал на бордюрный камень и световую опору. В результате этого транспортное средство опрокинулось.

— Мужчина ехал по ул. Максима Горького со стороны ул. Победы в направлении ул. Ленина. В районе дома № 68 по улице Максима Горького он нарушил правила расположения машины на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Наехав на бордюрный камень и световую опору, отечественная легковушка опрокинулась. В ДТП пострадал 31-летний пассажир, медики назначили ему амбулаторное лечение. А в отношении водителя возбудили уголовное дело.

В этот же день в Самаре водитель мотоцикла по улице Ново-Садовой на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Субару».

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