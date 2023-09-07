Губернатор поручил выбрать место для новой мечети в Самаре до 1 ноября

На встрече рассмотрели варианты строительства новой мечети в нескольких районах города. Фото: Дмитрий Бурлаков Фото: другой источник.

В Самаре обсудили строительство новой мечети вместо небольшого прихода, расположенного в приспособленном помещении на Мехзаводе. Об этом речь шла на встрече главы региона Дмитрия Азарова и представителей мусульманской общины Самарской области 6 сентября.

— На встрече рассмотрели варианты строительства новой мечети в нескольких районах города. Губернатор поручил точно определиться с местом до 1 ноября, — сообщили в правительстве Самарской области.

Также обсуждалось комплексное развитие территории, прилегающей к зданию Самарской исторической мечети. Там хотят создать медресе для девочек, спортивный комплекс с подземной парковкой, апарт-отель, детский культурный центр и жилые апартаменты.

Помимо этого, было предложено расширить единственную татарскую школу в Самаре «Яктылык». В последние годы учреждение работало в две смены. Сейчас в ней обучаются почти 600 человек при проектной мощности около 400. Рассматривалось выделение дополнительных зданий и проведение капитального ремонта существующего.

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