Школу для девочек, апарт-отель, спорткомплекс хотят построить у Самарской мечети

При проектировке объектов учитывали элементы современной архитектуры и особенности исторического центра Самары. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самаре разработали план комплексного развития территории исторической мечети, он предусматривает строительство медресе для девочек – образовательного учреждения. Об этом стало известно во время встречи губернатора и представителей мусульманской общины Самарской области.

— В целях комплексного развития территории, которая прилегает к мечети, разработали план, который включает в себя пять объектов. Концепцию представили архитектор Расим Вальшин и проектировщик Татьяна Ахмерова, — рассказали в правительстве региона.

На прилегающей территории предлагается поэтапно создать образовательное учреждение на 150 девочек, спортивный комплекс с подземной парковкой, в котором можно было бы тренироваться и проводить соревнования.

Также проект предусматривает строительство апарт-отеля, детского культурного центра и жилых апартаментов. При проектировке объектов учитывали элементы современной архитектуры и особенности исторического центра Самары. Глава региона одобрил концепцию проекта. Представленный проект обсудят на градсовете. Также городские власти должны будут изучить все документы, предложить варианты решения и провести общественное обсуждение.

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