Мэрия Самары не разрешила строить высотки на ул. Вольской, 40

Участки, где планировалось строительство, расположены в зоне, предназначенной размещения учебных и научных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары не разрешили возводить высотки на улице Вольской, 40, где ранее располагалась школа-интернат № 4, а затем — академия государственного и муниципального управления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

— Отказать ООО «Донстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках площадью 17 955 и 83 кв. м на улице Вольской в Промышленном районе Самары, — говорится в документе.

По данным мэрии, компания планировала построить на этом месте многоэтажные жилые дома. Однако участки, которые выбрала фирма, расположены в зоне Ц-5 — общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения. Согласно правилам застройки и землепользования Самары, возводить там высотки нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал