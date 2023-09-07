К международному детскому конкурсу по ИИ присоединились участники из 35 стран

В России больше всего участников зарегистрировалось из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска / Фото: aiijc.com/ru

Продолжается командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по ИИ от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Сегодня в нем принимают участие ребята из 35 стран мира, в том числе Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. В России больше всего участников зарегистрировалось из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

Во время командного этапа участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса: медицине, креативных индустриях, эффективном производстве, анализе изображения и видео, сельском хозяйстве.

— Искусственный интеллект формирует будущее и определяет тренды развития всех сфер экономики и жизни. Навыки в этой области в будущем позволят представителям молодого поколения быть успешными в любой профессии. Конкурс AI Challenge дает ребятам из разных стран не только возможность обмениваться опытом и получать новые знания, но и яркие впечатления и дружбу на долгие годы, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Все этапы AI Challenge проводятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов. На сегодняшний день самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Им предлагается построить ML-модель, позволяющую диагностировать сердечные патологии по ЭКГ-сигналам.

Участники до 18 лет вне зависимости от того, где они находятся, могут пройти регистрацию до 27 сентября 2023 года включительно и принять участие в конкурсе.

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