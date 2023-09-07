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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:29

В Самаре провалился асфальт на дороге на улице Промышленности

Самарцы поделились кадрами очередного провала
Алена ПРОВКИНА
Блогер поделился кадрами. Фото: "ЕЩЕ Самара"

Блогер поделился кадрами. Фото: "ЕЩЕ Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередного провала на улице Промышленности. Горожане опубликовали фотографии в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрами на официальной странице городского блогера Евгения Щекина, очередная яма в областном центре появилась на проезжей части. Возле обвала специалисты поставили красное ограждение, а внутрь ямы положили ветки деревьев. О причинах дорожного провала и сроках устранения дефекта пока неизвестно.

Напомним, в конце августа в Самарской области произошло серьезное обрушение четырехполосной дороги. Провал образовался на трассе Кинель – Богатое – Борское.